В Митине неизвестные разбросали яд и отравили ежей

Кучку ядовитой субстанции обнаружила жительница района Митино возле своего дома в Ангеловом переулке. Об этом она сообщила корреспонденту 360.ru, предоставив фото и видео.

По словам женщины, она подкармливала во дворе кошек, а жившие неподалеку ежи приходили доедать за ними корм в одно и то же время. Вещество, которым отравились животные, похоже на крысиный яд, предположила собеседница.

Субстанция продолжает лежать в палисаднике. Жители окрестных домов опасаются за своих домашних любимцев и детей, поскольку отрава лежит в свободном доступе.

Ранее зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, что еж на садовом участке может принести пользу: он поедает насекомых и других беспозвоночных, естественным образом очищая территорию от вредителей. Он порекомендовал не трогать животное, в крайнем случае — покормить собачьим или кошачьим кормом.