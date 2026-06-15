Зоолог Гомыранов: ежа лучше кормить кошачьим или собачьим кормом, но не молоком

Летом дачники нередко находят ежей прямо на своих участках — животное сидит днем на виду, не убегает и лишь сворачивается в клубок при приближении человека. Большинство советов из интернета в такой ситуации только вредят животному, хотя люди искренне хотят помочь. Что делать с ежами в этой ситуации, в разговоре с 360.ru объяснил зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов.

Главный совет эксперта оказался неожиданно простым: не делать ничего. По словам Гомыранова, дикое животное само прекрасно знает, что ему делать, и любое вмешательство человека скорее навредит, чем поможет.

«Самая лучшая стратегия — не трогать ежа, никак с ним не взаимодействовать, оставить его в покое. Понаблюдайте, порадуйтесь, что встретили дикое животное, сфотографируйте издалека — это самое лучшее, что вы можете сделать», — объяснил зоолог.

Особо зоолог предостерег насчет самого популярного народного совета — кормить ежа молоком. Ведь большинство взрослых млекопитающих не переносят лактозу, и еж не исключение.

«Если вы накормите ежа молоком, он с удовольствием его выпьет, но у него это вызовет расстройство кишечника, понос — и иногда это даже может привести к гибели. Будет лучше дать ежу кошачий или собачий корм», — предупредил Гомыранов.

Если же еж мешает, эксперт предложил такое решение — отнести животное в лес за несколько сотен метров. Ежи обычно обитают на небольшой территории и обратно уже возвращаться не станут.

«Возьмите его аккуратно в перчатках или лопатой, поместите в ведро и перенесите в дикий участок, где его не будут тормошить люди. Имейте в виду, что иглы ежа не стерильные, на них много бактерий, и ранения от них могут загноиться — поэтому голыми руками лучше его не трогать», — заключил зоолог.

Гомыранов среди прочего отметил, что еж на участке может быть еще и бесплатным помощником: он поедает насекомых и других беспозвоночных, естественным образом очищая территорию от вредителей.