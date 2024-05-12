В МИД назвали тех, кто стоит за обстрелом дома в Белгороде | 360°

12 мая 2024, 13:22
В МИД назвали тех, кто стоит за обстрелом дома в Белгороде
Захарова: за терактом в Белгороде стоят западные спонсоры Зеленского
Удар по Белгороду, в результате которого обрушился подъезд дома по улице Щорса, является терактом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале заметила, что за очередным преступлением киевского режима стоят западные спонсоры.
«Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима», — указала дипломат.
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Захарова подчеркнула, что в прицельном обстреле жилых домов и гражданской инфраструктуры, гибели людей виновата «группировка Зеленского», а за ним стоят западные спонсоры.
Мария Захарова
ВСУ
МИД РФ
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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