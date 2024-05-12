В МИД назвали тех, кто стоит за обстрелом дома в Белгороде | 360°

Важное 12 мая 2024, 13:22 В МИД назвали тех, кто стоит за обстрелом дома в Белгороде Захарова: за терактом в Белгороде стоят западные спонсоры Зеленского РИА «Новости»

Читать 360 в

Удар по Белгороду, в результате которого обрушился подъезд дома по улице Щорса, является терактом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале заметила, что за очередным преступлением киевского режима стоят западные спонсоры.

«Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима», — указала дипломат.

Реклама

Захарова подчеркнула, что в прицельном обстреле жилых домов и гражданской инфраструктуры, гибели людей виновата «группировка Зеленского», а за ним стоят западные спонсоры.