В МЧС уточнили число жертв ДТП с автобусом в Якутии

МЧС: в ДТП с автобусом в Якутии погибли 13 человек, 20 пострадали

Жертвами ДТП с вахтовым автобусом в Якутии стали 13 человек, еще 20 пассажиров пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«К сожалению, в результате происшествия погибло 13 человек, пострадало 20, из которых 10 госпитализированы (двое в тяжелом состоянии) и 10 человек на амбулаторном лечение», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением при съезде с территории 101-й позиции горно-обогатительного комбината Денисовской шахты. ЧП произошло в Нерюнгринском районе. Он опрокинулся с обрыва высотой около 30 метров.

На место происшествия направили специалистов РЦМК и психолога МЧС России. Находившихся в автомобиле людей деблокировали специалисты оперативных служб города.

Накануне смертельное ДТП произошло на объездной дороге Симферополя рядом с селом Мирным. Погибли три человека.