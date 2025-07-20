Три человека погибли в массовом ДТП под Симферополем

ДТП с тремя погибшими произошло на объездной дороге Симферополя рядом с селом Мирным. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Крыму.

По предварительной версии, 49-летний водитель Honda Civic выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. После чего иномарки врезались в еще две машины.

В результате столкновения водитель Honda и два пассажира, один из которых несовершеннолетний, получили смертельные травмы. Пострадавших из автомобилей Mitsubishi и Honda доставили в больницу.

Прокуратура региона взяла на контроль ход проверки обстоятельств смертельного ДТП.

Утром 20 июля авария с участием двух автомобилей на юго-востоке Москвы унесла жизнь водителя. Также пострадали два пассажира.