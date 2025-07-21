В Якутии вахтовый автобус упал с обрыва, погибли 14 человек

В Якутии на горно-обогатительном комбинате Денисовской шахты вахтовый автомобиль «Урал» опрокинулся и упал в обрыв, 14 человек погибли и семь пострадали. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

По информации ведомства, ЧП произошло на 101-й позиции ГОК Денисовской шахты в Нерюнгринском районе.

«По предварительным данным, автомобиль Урал „вахтовка“ съехал с обрыва на восточной стороне», — уточнили в МЧС.

На месте происшествия работают работники организации и экстренные службы. Задействованы 36 человек и 10 единиц техники. Информация о пострадавших еще уточняется.

Пресс-служба республиканской прокуратуры уточнила, что семь человек пострадали и 14 погибли при опрокидывании вахтового автомобиля с высоты 25 метров. Всего в автобусе находилось около 36 человек.

Ранее в Якутии водителя автобуса, устроившего ДТП с пятью погибшими, приговорили к четырем годам лишения свободы.