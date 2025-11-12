В машине пропавших Усольцевых обнаружили 300 тысяч рублей

В машине семьи Усольцевых, которые пропали в Красноярском крае, нашли 300 тысяч рублей. Об этом в беседе с 360.ru сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Анастасия Дядечкина.

«При осмотре автомобиля были обнаружены денежные средства в размере 300 тысяч рублей в бардачке», — сказала она.

По словам Дядечкиной, в этом нет ничего подозрительного. Родственники семьи рассказали, что Усольцев часто оставлял подобные суммы в машине.

Ранее в СМИ появилась информация, что в машине пропавших нашли 600 тысяч рублей. Как отметили журналисты, под рулем оказался тайник, в котором находились деньги.

Исчезнувший Сергей Усольцев был руководителем предприятия по производству порошковых красок. Пропал вместе с семьей в конце сентября в Партизанском районе Красноярского края, куда они пошли в туристический поход. Пропавшие отправились в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин и перестали выходить на связь. Активные поиски завершили 12 октября.