Комплекс «личной крепости». Профайлер раскрыл тайны пропавших в тайге Усольцевых

Семья Усольцевых ушла в тайгу больше месяца назад, спасатели так и не нашли супругов с пятилетней дочерью. Перед походом глава семьи испытывал стресс и мог принять рискованное решение, сообщил aif.ru профайлер Руслан Панкратов.

Последнее видео с супругом Ирина Усольцева опубликовала в начале августа, именно его проанализировал специалист. Мужчина попал в кадр, когда говорил по телефону, и резко отошел, когда увидел камеру. Панкратов заявил, что это необязательно говорило о проблемах в семье, просто Сергей Усольцев — интроверт.

«У людей подобного типа чаще проявляется комплекс „личной крепости“, когда эмоциональные потоки замыкаются внутри и не транслируются в открытую среду даже в условиях близких отношений», — сказал он.

Язык тела Усольцева показал, что он привык постоянно находиться в стрессовой ситуации, контролировать каждую деталь в общении и держать психологическую оборону. В его характере доминировало чувство личной ответственности.

Кроме того, он был гипертребовательным и самостоятельно решал проблемы. Это и могло сыграть с Усольцевыми злую шутку, ведь столкнувшись с кризисной ситуацией, такие люди не ищут помощи извне.

Аналогичную версию выдвинули местные жители. Они вспомнили историю другого опытного таежника, который заблудившись отказался от помощи и пропал.