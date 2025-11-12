В тайнике машины семьи Усольцевых при обыске нашли 600 тысяч рублей

В машине семьи Усольцевых, пропавших в тайге в Красноярском крае, во время досмотра обнаружили 600 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«При осмотре машины Усольцева под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тысяч рублей», — рассказали агентству.

Пропавший Сергей Усольцев был бизнесменом, возглавлял завод по изготовлению порошковой краски. Семья пропала в конце сентября в Партизанском районе Красноярского края во время туристического похода. Усольцевы пошли в поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин и через некоторое время перестали выходить на связь. Активная часть поиска завершена 12 октября.

Усольцевых заподозрили в бегстве в США. Предполагали, что россияне могли улететь в Штаты по поддельным документам.