В машине на МКАД взорвался баллон с газом

На МКАД произошло ЧП — в автомобиле Volvo взорвался баллон с газовоздушной смесью. Водитель пострадал, сообщил источник 360.ru.
ДТП произошло в районе Бирюлево Западное на 31-м километре МКАД на внутренней стороне. Баллон взорвался в кабине автомобиля. На место происшествия вызвали скорую, врачи диагностировали у мужчины ожог руки и лица. Пострадавшего отправили в больницу.
По информации источника, возгорания после взрыва баллона не последовало.
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