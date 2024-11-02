В машине на МКАД взорвался баллон с газом

Источник 360.ru: водитель Volvo пострадал при взрыве газа в машине на МКАД

На МКАД произошло ЧП — в автомобиле Volvo взорвался баллон с газовоздушной смесью. Водитель пострадал, сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в районе Бирюлево Западное на 31-м километре МКАД на внутренней стороне. Баллон взорвался в кабине автомобиля. На место происшествия вызвали скорую, врачи диагностировали у мужчины ожог руки и лица. Пострадавшего отправили в больницу.

По информации источника, возгорания после взрыва баллона не последовало.

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