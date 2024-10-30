Шесть автомобилей и бетономешалка попали в ДТП на западе Москвы
Источник 360.ru: семь авто попали в ДТП на проспекте Генерала Дорохова в Москве
Семь автомобилей столкнулись на проспекте Генерала Дорохова в районе Раменки. Об этом сообщил источник 360.ru.
Участниками ДТП стали SsangYong, Volkswagen, две Audi, Nissan, Hyundai и бетономешалка марки Mercedes.
«Разлива топлива нет», — сообщил источник.
По его данным, скорая госпитализировала одного человека. В сторону Московской области перекрыли одну полосу движения.
Еще одно массовое ДТП произошло утром на 82-м километре МКАД. Возможной причиной аварии стала наледь на эстакаде. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее ДТП с участием трех иномарок случилось на Машкинском шоссе в Москве. В одной из машин находился бывший мэр городского округа Люберцы Игорь Аккуратов.