Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды 1 ноября

Минтранс Подмосковья предупредил водителей о сильном ветре и гололедице в пятницу и субботу. В эти дни местами пройдет сильный дождь, а температура ночью опустится до минус двух градусов.

Как сообщили в министерстве, в пятницу и субботу порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду. Водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться за рулем, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.

Автомобилистам напомнили снижать скорость перед пешеходными переходами и не парковаться вблизи шатких конструкций.

При возникновении ДТП следует обращаться по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.