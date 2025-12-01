В Майкопе пьяный водитель переехал подругу и попытался скрыть преступление

В Майкопе пьяный автомобилист сбил 26-летнюю приятельницу и попытался скрыть случившееся. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении 360.ru.

По предварительной информации, девушка пыталась остановить нетрезвого друга, севшего за руль, однако водитель не остановился и продолжил поездку. Пострадавшая получила множественные травмы.

Пытаясь скрыть ЧП, виновник и его девушка отнесли приятельницу к ней домой и положили в кровать рядом с ее спящим супругом. Скорую потерпевшей вызвали только на следующий день.

ДТП подтвердили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. Правоохранители приступили к проверке.

«Материал зарегистрирован, проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сказали 360.ru в ведомстве.

