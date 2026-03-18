В Махачкале пришлось ломать стену, чтобы вызволить людей из лифта

В Махачкале спасателям пришлось ломать стену, чтобы вызволить людей, застрявших в лифте. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского фонда капитального ремонта.

ЧП произошло в одном из домов на проспекте Петра I. Когда на место прибыли специалисты аварийной службы, оказалось, что доступ к шахте лифта на втором этаже полностью замуровали.

В итоге, чтобы добраться до механизмов и освободить людей, рабочим пришлось буквально выдалбливать стену. Никто не пострадал.

В фонде пояснили, что подобные ситуации возникают из-за самовольных перепланировок. Жильцы нередко перекрывают технические проходы, захламляют коммуникации или превращают служебные помещения в кладовки и даже жилые комнаты.

Нарушителям может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

Ранее в Майкопе 69-летний пациент больницы упал в шахту лифта и погиб.