В Майкопе через 21 день нашли тело пациента, который упал в шахту лифта

В Майкопе 69-летний пациент больницы упал в шахту лифта и погиб, а его тело нашли только через 21 день. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Республике Адыгея.

По данным следствия, в феврале мужчина находился в урологическом отделении и собирался воспользоваться пассажирским лифтом. На седьмом этаже шахта оказалась открытой и доступной для посторонних, после чего пациент сорвался вниз и получил смертельные травмы.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

Племянник пациента рассказал журналистам kp.ru, что мужчину готовили к срочной операции 13 февраля, но утром он исчез. По сведениям родственников, пациент вышел из палаты в одних тапочках, трико и безрукавке, оставив вещи и телефон. Семья сразу начала поиски, однако камеры в больнице не работали. Тело нашли только 2 марта после жалоб на сильный запах около лифта.

«По всей видимости, дядя вызвал лифт, но кабина не приехала, а двери открылись. Он зашел и упал вниз… Может, это был несчастный случай, а, может, нет. У него были с собой деньги, которые пропали», — заявил родственник.

Обстоятельства произошедшего выяснят следователи и криминалисты.

Ранее в Госдуме предложили проверить исправность и техническое состояние лифтов по всей стране. Стимулом для инициативы стала авария с подъемником в Уфе, где местного жителя едва не придавило при входе в кабину.