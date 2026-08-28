Суд арестовал водителя, насмерть сбившего мужчину в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде суд заключил под стражу 38-летнего водителя, который, по версии следствия, умышленно сбил 40-летнего мужчину на парковке, сообщает НИА «Нижний Новгород».
Конфликт произошел 23 августа на Московском шоссе. По данным регионального управления Следственного комитета России, поссорились 38-летний водитель и 40-летний мужчина.
Следствие считает, что пьяный фигурант сел за руль грузового автомобиля и умышленно наехал на оппонента. Пострадавший скончался.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия и собирают доказательства.