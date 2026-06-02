В лобовом столкновении под Тихвином погибли четверо, включая двух детей

На трассе А-114 в Тихвинском районе лоб в лоб столкнулись Renault Duster и Audi. Погибли четыре человека, двое из них — дети, сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

ДТП произошло на 438-м километре дороги Тихвин — Вологда — Новая Ладога. Еще двух пострадавших с тяжелыми травмами доставили в Волховскую больницу. Спасателям Тихвинского района пришлось деблокировать погибших и раненых.

«В результате аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще два человека пострадали, в тяжелом состоянии они госпитализированы в Волховскую больницу», — уточнили в МЧС.

В ведомстве напомнили, что лобовое столкновение — один из самых опасных видов аварий, и призвали водителей не выезжать на встречную полосу, соблюдать скорость и обязательно использовать детские кресла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил ПДД. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Несколько дней назад женщина и трое детей погибли при столкновении легковушки с грузовиком в Пермском крае.