Женщина и трое детей погибли в ДТП с грузовиком в Пермском крае

Грузовик столкнулся с легковым автомобилем в Пермском крае, погибла женщина и трое детей — водитель и пассажиры легковушки. Подробности сообщили РИА «Новости» .

В МЧС по региону написали, что ДТП произошло в 21:52 по местному времени на 112-м километре автомобильной дороги федерального значения Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, недалеко от поселка городского типа Суксун.

По информации агентства, при движении в сторону Екатеринбурга 49-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения. На встречке в прицеп врезалась Lada Largus, за рулем которой находилась женщина.

В результате аварии водитель легковушки и трое несовершеннолетних пассажиров погибли, сообщили в МЧС.

В Электростали около железнодорожного переезда столкнулись четыре фуры, водитель одной из них погиб на месте. Пострадал пассажир.