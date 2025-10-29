В Лобне женщина откусила ухо голому мужчине во время уличной драки

На улице в подмосковной Лобне произошла жестокая драка между мужчиной и женщиной. Очевидцы рассказали 360.ru, что женщина набросилась на мужчину и стала его избивать.

По словам свидетелей, в ходе потасовки она откусила мужчине ухо и нанесла несколько сильных ударов по голове. Пострадавший, который все время был голый, потерял много крови, его госпитализировали. Женщину задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на место после вызова местных жителей.