В Лобне женщина откусила ухо голому мужчине во время уличной драки
В Лобне женщина откусила ухо мужчине во время уличной драки
На улице в подмосковной Лобне произошла жестокая драка между мужчиной и женщиной. Очевидцы рассказали 360.ru, что женщина набросилась на мужчину и стала его избивать.
По словам свидетелей, в ходе потасовки она откусила мужчине ухо и нанесла несколько сильных ударов по голове. Пострадавший, который все время был голый, потерял много крови, его госпитализировали. Женщину задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие на место после вызова местных жителей.
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили 360.ru, что «оба доставлены в специализированные учреждения».
Обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.
Ранее в Амурской области 30-летний иностранец лишился российского гражданства после того, как во время конфликта откусил мужчине ухо.