Лидера банды мигрантов лишили российского гражданства за откушенное ухо

В Амурской области 30-летний иностранец лишился российского гражданства после того, как во время конфликта откусил мужчине ухо. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash .

Несколько лет назад иностранец приехал в Свободный. Он создал преступную группировку из мигрантов и вымогал деньги у местных жителей. Кроме того, он контролировал местный бизнес.

В конце 2024 года произошла кульминация преступной деятельности. Злоумышленник вместе с братом устроил драку в местном кафе. Во время ссоры мигрант откусил часть уха своему оппоненту. Правоохранительные органы задержали обоих участников инцидента.

В результате расследования правоохранители приняли решение не только о привлечении преступников к уголовной ответственности, но и о лишении главного фигуранта гражданства России.

Информацию о лишении гражданства мужчины, считавшего себя лидером диаспоры, подтвердили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

«Правонарушитель снят с регистрационного учета по месту жительства, а выданный ему паспорт гражданина Российской Федерации признан недействительным», — указали в полиции.

Злоумышленник задержан и находится под стражей. Ему предъявлены обвинения, и он ожидает суда. Как отметили в полиции, этот иностранец, получивший российское гражданство в 2010 году, своими действиями подрывает политическую и социальную стабильность в обществе, а также представляет угрозу национальной безопасности России.

При задержании он называл себя представителем узбекской диаспоры, уточнил Telegram-канал «Кали юга today 2.0».

