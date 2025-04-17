В Люберцах прогремел взрыв
Источник 360.ru: на заводе в Люберцах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Люберцах. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, взрыв произошел на промышленном комплексе «Вторалюминпродукт» на улице Камова, дом № 5, корпус 2.
«Примерно в 10:55 был мощный хлопок», — рассказал 360.ru один из очевидцев.
Еще одна местная жительница тоже сообщил о сильном грохоте.
«Я не знаю, где именно был взрыв, просто очень слышно было сильный грохот. Я мужа в это время на работу собирала, и мы вместе еще подумали, что это могло быть?» — сказала она.
На место прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее взрыв произошел на газонаполнительной станции в Чечне. Жертвами случившегося стали три человека, правоохранители возбудили уголовное дело.