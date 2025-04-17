Источник 360.ru: на заводе в Люберцах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Люберцах. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, взрыв произошел на промышленном комплексе «Вторалюминпродукт» на улице Камова, дом № 5, корпус 2.

«Примерно в 10:55 был мощный хлопок», — рассказал 360.ru один из очевидцев.

Еще одна местная жительница тоже сообщил о сильном грохоте.

«Я не знаю, где именно был взрыв, просто очень слышно было сильный грохот. Я мужа в это время на работу собирала, и мы вместе еще подумали, что это могло быть?» — сказала она.

На место прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее взрыв произошел на газонаполнительной станции в Чечне. Жертвами случившегося стали три человека, правоохранители возбудили уголовное дело.