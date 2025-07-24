В Люберцах неизвестные устроили взрыв

Мощный взрыв случился ночью в Люберцах на улице Военкора Максима Фомина (Владлена Татарского). Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам местных жителей, неизвестные в черной иномарке кинули на дорогу странный предмет. Через несколько секунд раздался взрыв. Из-за сильного грохота сработали сигнализации в машинах.

Ранее житель многоэтажки в московском поселке Коммунарка начал угрожать всем на улице. Пугал, что взорвет гранату. По данным источника 360.ru, крики разносились ночью и утром. На место вызвали полицейских и спасателей.

В итоге к правоохранителям вышел мужчина в военной форме, после этого его задержали. По предварительной информации, вместе с ним был еще собутыльник.