Москвич пригрозил подрывом гранаты и привлек внимание полиции

Полиция Москвы приехала к дому в Коммунарке после угроз жителя взорвать гранату

Житель высотного дома в московском поселке Коммунарка напугал местных жителей громкими угрозами о подрыве гранаты. На место прибыли сотрудники полиции и МЧС. Об этом 360.ru рассказал свидетель происшествия.

Он пояснил, что мужчина начал выкрикивать угрозы еще ночью и продолжил сегодня днем.

«Угрожал гранату бросить. Потом приехали пожарные, перекрыли дорогу. Через 10 минут появилась полиция», — заявил свидетель.

Собеседник 360.ru добавил, что из дома вышел мужчина в военной форме, который сначала подошел к пожарным, а после его задержала полиция. Был ли это кричавший о гранате или его собутыльник, свидетель сказать затруднился.

В начале июля полиция Башкирии задержала в городе Белебей неадекватного мужчину, пугавшего прохожих муляжом автомата Калашникова. После приезда правоохранителей буян пытался уехать на машине, но ему заблокировали проезд. Суд арестовал задержанного.