В Люберцах эвакуировали 40 человек из загоревшейся многоэтажки

Ночью 15 марта во многоэтажке в деревне Мотяково округа Люберцы произошел пожар. Очевидцы поделились кадрами с 360.ru.

Огонь вспыхнул на техническом этаже. Спасатели эвакуировали 40 человек, в том числе 15 детей, пострадавших нет, сообщили в Мособлпожспасе.

«Горел технический этаж. Проснулись в 3:30 от шума, стучали по машинам, чтобы отогнали. Огонь сильный был, больше часа тушили», — рассказали очевидцы.

Управляющая компания «Комфортжилсервис» заявила, что причина — неосторожное курение у выхода на чердак, пообещала найти виновного по камерам и привлечь к уголовной ответственности. Однако жители сомневаются в такой версии.

«УК придумывает про окурки, все курят на балконах или на улице — это первое. Второе: на чердак попасть не могли, ломали дверь и лезли через крышу. Третье: тут большая проблема с тем, что все течет в подъездах и квартирах третьих этажей. Поэтому уверена, что это проводка», — сообщила жительница.

