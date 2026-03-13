Деревянное здание загорелось на территории пансионата в Химках

Источник 360.ru сообщил о трех пострадавших при пожаре в пансионате Химок

Пожар произошел в двухэтажном деревянном здании на территории пансионата в деревне Брехово в городском округе Химки. Как сообщила пресс-служба МЧС, прибывшие на место специалисты спасли четырех человек и эвакуировали еще 50 постояльцев и сотрудников.

В ведомстве уточнили, что из помещения идет густой дым. Поэтому на место перебросили звенья газодымозащитной службы.

По последним данным, пламя локализовали на площади в 60 квадратных метров. К тушению привлекли 45 человек и 15 единиц техники.

Источник 360.ru в оперативных службах региона сообщил, что очаг возгорания находился на втором этаже, существовал риск перехода пламени на кровлю. Он добавил, что прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из помещения шесть человек, трое из которых оказались в тяжелом состоянии.

Источник добавил, что горящее здание находится на территории пансионата для пожилых людей и инвалидов.

UPD. Пресс-служба МЧС уточнила, что всего из здания эвакуировали 59 человек, среди них четверо сотрудников пансионата, остальные — постояльцы. Спасли семь человек.

