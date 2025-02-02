В Липецкой области сообщили о нештатном сходе двух авиаснарядов

Над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов, из-за которого в регионе пропало электроснабжение. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Один [авиабоеприпас] упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов. На месте падения продолжают работать взрывотехники», — уточнили в кабмине региона.

Местные власти сообщили, что в Елецком районе уже восстановили электроснабжение населенных пунктов. Гражданам, чьи дома и автомобили пострадали от падения боеприпаса, выплатят компенсацию.

Кроме того, жителей попросили доверять только официальным источникам, чтобы избежать дезинформации.

Ранее региональные власти сообщали, что на территории деревни в Елецком районе упала отработанная ступень ракеты, на месте падения которой нарушилось водоснабжение и энергоснабжение.

Telegram-канал Baza позже опубликовал видео с предположительным падением ступени ракеты, оставившей без света 530 домов в регионе.