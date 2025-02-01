Упавшая ступень ракеты лишила электричества 540 домов в Липецкой области

В Липецкой области восстановили электричество после падения ступени ракеты

Утром 1 февраля на территории деревни в Елецком районе Липецкой области рухнула ступень отработанного ракетного комплекса. В результате без света остались 540 домов, сообщил Telegram-канал Baza.

Вблизи места падения ступени нарушилось энергоснабжение и водоснабжение, а также с перебоями стала работать мобильная связь. Произошедшее подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

«Погибших и пострадавших нет. Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение, — рассказали в администрации.

Спустя несколько часов, в 17:30, подачу электричества в дома Елецкого района полностью возобновили.

В липецком правительстве напомнили, что минувшим утром Министерство обороны России объявило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины.