Появилось видео вероятного падения ступени ракеты в Липецкой области

Видео с предположительным падением ступени отработанного ракетного комплекса, оставившей без света 540 домов в Липецкой области, опубликовал Telegram-канал Baza. Редакция подчеркнула, что пока не подтверждает подлинность кадров, снятых на камеру видеорегистратора.
На опубликованном видео упавший на землю сигарообразный предмет взорвался.
В пресс-службе регионального правительства в минувшую субботу, 1 февраля, сообщили, что ступень отработанного ракетного комплекса упала в деревне Елецкого района. Там подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.
Подачу электроэнергии в обесточенные дом жителей восстановили в 17:30.
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