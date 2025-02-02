Появилось видео вероятного падения ступени ракеты в Липецкой области

Видео с предположительным падением ступени отработанного ракетного комплекса, оставившей без света 540 домов в Липецкой области, опубликовал Telegram-канал Baza. Редакция подчеркнула, что пока не подтверждает подлинность кадров, снятых на камеру видеорегистратора.

На опубликованном видео упавший на землю сигарообразный предмет взорвался.

В пресс-службе регионального правительства в минувшую субботу, 1 февраля, сообщили, что ступень отработанного ракетного комплекса упала в деревне Елецкого района. Там подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал.

Подачу электроэнергии в обесточенные дом жителей восстановили в 17:30.