В лесу под Тулой произошел сильный пожар

Лесной пожар разгорелся вдоль трассы от Тулы до Калуги. Об этом 360.ru сообщил очевидец разбушевавшейся стихии.

По его словам, огонь разгорелся в лесу в стороне от Тулы. Цифры на указателе свидетельствуют, что до Калуги 95 километров, а до Тулы 10 километров. Очевидец отметил, что пожар движется не в сторону Москвы.

Ранее в Озерном лесничестве, недалеко от микрорайона Авиаторов в Балашихе, потушили небольшой лесной пожар. Причиной возгорания могли быть действия человека.

За минувшие сутки в России удалось потушить 48 лесных пожаров на общей площади свыше 13 тысяч гектаров. На утро 20 апреля зарегистрировали 63 лесных пожара, основная часть которых — в Забайкальском крае. К тушению привлекли более 2,5 тысячи человек, почти 400 единиц техники и авиацию.