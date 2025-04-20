Лесной пожар потушили вблизи микрорайона Авиаторов в Балашихе

В Озерном лесничестве, недалеко от микрорайона Авиаторов в Балашихе, местные жители заметили небольшой очаг возгорания и сразу сообщили об этом по номеру 112. На место оперативно прибыли пожарные — шесть человек и три единицы техники.
С огнем удалось справились за несколько минут. По предварительным данным, причиной пожара стали действия человека. Сейчас устанавливают подозреваемых и проводят расследование.
Напомним, за поджог, повлекший лесной пожар, предусмотрена административная и уголовная ответственность: штраф до 60 тысяч рублей для граждан, до 110 тысяч — для должностных лиц, до двух миллионов — для организаций, а в тяжелых случаях — лишение свободы сроком до десяти лет.
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