Почти 50 лесных пожаров потушили в России за сутки

За минувшие сутки в России удалось потушить 48 лесных пожаров на общей площади свыше 13 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Авиалесоохране .

Очаги возгорания затронули разные регионы, включая Сибирь, Дальний Восток и центральную часть страны.

На утро 20 апреля зафиксировали 63 лесных пожара, основная часть которых — в Забайкальском крае. Отмечается, что общая площадь охваченных огнем угодий превысила 145 тысяч гектаров.

К тушению привлекли более 2,5 тысячи человек, почти 400 единиц техники и авиацию. Активную помощь оказывают сотрудники «Авиалесоохраны» и специализированных служб из других регионов.

В четырех субъектах России ввели режим чрезвычайной ситуации, а в 37 регионах действует особый противопожарный режим. Власти продолжают работу по стабилизации обстановки и призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности.