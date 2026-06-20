В Ленобласти женщина утонула во время купания в реке Охте

Женщина утонула во время купания в реке Охте в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Во время купания утонула женщина, на месте работали поисково-спасательные отряды города Шлиссельбурга», — сообщили в ведомстве.

После обнаружения тело передали сотрудникам полиции.

До этого в Ленинградской области завершились поиски клавишника кавер-группы «Ностальгия» Евгения Сокуна и его спутницы, которые пропали во время отдыха у Финского залива. На берегу нашли их автомобиль, рядом заметили перевернутую лодку, после чего к поискам подключились спасатели и добровольцы. Спустя несколько часов музыканта и женщину обнаружили погибшими в воде.