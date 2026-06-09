Тело клавишника кавер-группы «Ностальгия» Евгения Сокуна нашли в Финском заливе

Пропавшего в Ленобласти музыканта, клавишника кавер-группы «Ностальгия» Евгения Сокуна обнаружили утонувшим в Финском заливе. Подробности опубликовали в материале 78.ru .

Тело музыканта и 61-летней женщины нашли около городского поселения Приморское. Клавишник пропал в начале месяца, отправившись на рыбалку в Финский залив.

После пропажи музыканта и его спутницы на берегу обнаружили машину и перевернутую лодку. Пропавших искали добровольцы и волонтеры. Тела нашли спустя несколько часов.

Накануне в Забайкалье нашли останки мужчины, пропавшего без вести в августе прошлого года. Мужчина поехал на рыбалку на своей «Ниве», но домой не вернулся. Искореженный автомобиль и тело его владельца нашли на берегу одного из искусственных озер.