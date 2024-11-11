В Ленобласти грузовик раздавил минивэн с пенсионерами при маневре

Два пенсионера погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, грузовик Shacman и минивэн Hyundai столкнулись на трассе Парголово — Огоньки в 19:10 по московскому времени, когда 22-летний водитель самосвала «при выполнении разворота создал помеху двигавшейся позади иномарке».

«В результате столкновения водитель легковушки (мужчина, на вид 60-70 лет) и его пассажирка (женщина, на вид 60-70 лет) скончались на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители уже проводят проверку по факту ДТП. Движение по шоссе перекрыли в обоих направлениях, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ранее под Пензой столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Cobalt и КамАЗ, погибли три человека, один из которых был гражданином Узбекистана. До этого в Удмуртии в результате ДТП погибли четыре человека.