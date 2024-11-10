Гражданин Узбекистана погиб в ДТП под Пензой

Генконсульство: один из погибших в ДТП под Пензой был гражданином Узбекистана

Утром 10 ноября в Пензенской области столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Cobalt и КамАЗ, погибли три человека. Среди них был гражданин Узбекистана, сообщило генеральное консульство республики в Казани.

Прокуратура Пензенской области в Telegram-канале уточнила, что авария произошла на 738-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал». Погибли два пассажира и водитель легкового автомобиля, еще двух пассажиров отвезли в медицинский стационар. Ведомство начало проверку по факту ЧП.

«Один из погибших является гражданином Узбекистана, причастность других к гражданству республики устанавливается», — заявили в генконсульстве.

В дипломатическом представительстве добавили, что с местными властями координируют вопрос доставки тела погибшего на родину.

Днем ранее четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки в Удмуртии.