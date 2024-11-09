Четыре человека погибли в ДТП в Удмуртии

Четыре человека погибли в Сарапуле при столкновении микроавтобуса и легковушки

Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Сарапуле. Четыре человека погибли, двое детей получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте работают шестеро спасателей и две единицы техники.

По предварительной информации сотрудников полиции, около семи часов утра водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом. Погибшие — это сам предполагаемый виновник аварии и три его пассажирки.

Ранее в Москве лоб в лоб столкнулись автомобиль каршеринга и грузовой фургон. Водитель легковушки получил травму руки, но отказался от госпитализации. Что стало причиной происшествия, неизвестно.