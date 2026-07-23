В Ленобласти бультерьер напал на трехлетнего мальчика и его отца

В деревне Коккорево Всеволожского района бультерьер набросился на трехлетнего ребенка и его отца. Об этом сообщила мать пострадавшего в беседе с 360.ru.

По ее словам, супруг гулял с сыном и их собакой, когда навстречу им вышел соседский бультерьер без хозяина и поводка. Пес начал обходить семью со стороны ребенка и попытался подобраться к лицу мальчика. Мужчина подхватил сына на руки, но собака подпрыгнула и вцепилась ребенку в ноги, буквально вырвав его из рук родителя.

«Спас сосед, который пустил их на участок и отбил ребенка у собаки. Там же и оказали первую помощь», — заявила она.

У мальчика три рваные раны на ногах, множественные гематомы и ссадины, ему наложили восемь швов. У отца — рваная рана руки.

По ее словам, почти год назад эта же собака уже нападала на ребенка. Семья написала заявление в полицию. Следственный комитет возбудил по факту нападения уголовное дело.