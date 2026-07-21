Американские булли напали на ребенка в деревне Павловское в Подмосковье

Две собаки породы американский булли напали на пятилетнего ребенка на детской площадке в деревне Павловское в Московской области. Пострадавшего отправили в больницу с укусами в голову, плечо, сообщила администрация муниципального округа Истра в телеграм-канале .

По информации властей, собаки принадлежат местному жителю. Они убежали со двора его частного дома, устроив подкоп под забором.

«В результате происшествия ребенок получил укушено-рваные раны головы и левого плеча, а также другие телесные повреждения», — сообщили в администрации.

Ребенка госпитализировали в Детский клинический центр имени Рошаля. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, по результата проверки примет решение о возбуждении уголовного дела.

В Новосибирске собака напала на врача скорой помощи. Команду атаковать дал хозяин пса. Следствие возбудило уголовное дело. Хозяина собаки задержали и предъявили обвинение.