В Ленинградской области мужчина погиб, попав под винт моторной лодки

Мужчина столкнулся с моторной лодкой во время подводной рыбалки в Ладожском озере и погиб. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

В ночь на 1 августа в бухте Петрокрепость Ладожского озера близ истока Невы 57-летний мужчина занимался подводной рыбалкой. Проходившая мимо моторная лодка задела дайвера винтом.

Как сообщила «Фонтанка», мужчине отсекло голову. Об этом рассказал друг погибшего, который погружался вместе с ним.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте проводят процессуальную проверку по факту происшествия. Они ищут судно, нанесшее смертельную травму, и судоводителя.

Ранее на Камчатке мужчина умер после дайвинга. Следователи проводят проверку обстоятельств случившегося.