В Лангепасе задержали бывшего студента, напавшего на преподавательницу с ножом

Полиция Югры проводит проверку из-за нападения на преподавательницу колледжа в Лангепасе. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел.

Подозреваемого задержали. Им оказался 19-летний местный житель. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям об угрозе убийством и хулиганстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили там.

По данным Telegram-канала Shot, задержанного отчислили из колледжа еще два года назад. Он хотел отомстить преподавательнице за то, что она когда-то ставила ему двойки. Женщина при нападении не пострадала.

В июне студент медицинского колледжа в Башкирии жестоко избил однокурсницу за то, что она отказалась его прикрыть.