Бывший студент набросился с ножом на преподавателя колледжа в Лангепасе

В городе Лангепасе бывший студент политехнического колледжа напал на преподавателя. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как юноша в кепке и капюшоне ворвался в аудиторию с ножом. Он набросился на учительницу. Женщина отбилась, а нападавшего вытолкали из кабинета.

По данным Telegram-канала Shot, студента отчислили два года назад. Он напал на преподавательницу, которая ставила ему двойки. Злоумышленника задержали, учитель не пострадала. Полиция организовала проверку по факту случившегося.

Федеральная служба безопасности 1 октября задержала в регионах России 39 радикалов, которые склоняли детей и подростков к насилию над учителями и одноклассниками. Задержанные оказались сторонниками деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций.