Студент жестоко избил одногруппницу во время практики в медицинском колледже Сибая. Причиной нападения стал отказ прикрыть его перед преподавателями, пока молодой человек обедал дольше остальных, рассказала 360.ru пострадавшая девушка.

«Все началось со спора, когда староста группы попросила студентов уйти пораньше с обеда. Но он сказал, что обед будет длиться столько, сколько он захочет. А мы обязаны его прикрыть, я стала возмущаться по этому поводу. Вся переписка происходила в нашей группе во „ВКонтакте“», — отметила она.

В итоге между студентом и одногруппницей началась словесная перепалка, в ходе которой парень стал оскорблять семью девушки. В частности, он пожелал, чтобы отца студентки, который находится на СВО, съели медведи.

«После этого он пришел и набросился на меня с кулаками. При этом присутствовали еще три мои одногруппницы, одна из них пыталась его остановить, но тоже попала под горячую руку, и он ее ударил несколько раз», — отметила собеседница 360.ru.

После избиения у девушки диагностировали сотрясение мозга и множество синяков по телу. Сейчас студентка проходит лечение в больнице. Она уже написала заявление в полицию и будет добиваться привлечение ответственности для своего обидчика.

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