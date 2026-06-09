В квартиру на западе Москвы залетела летучая мышь и укусила кошку

В московскую квартиру в районе Раменки на улице Удальцова залетела летучая мышь. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мышь проникла в жилье и укусила домашнюю кошку. В итоге у питомца началась рвота. Хозяева вызвали специалистов, чтобы поймать летучую гостью.

Ранее в Москве в квартире на Кунцевской улице местные жители обнаружили змею длиной около 25 сантиметров. Рептилию поймали подручными средствами, вызвали спасателей и передали сотруднику по диким животным.

До этого ядовитая змея напала на 16-летнюю школьницу в столице. В итоге девочка попала в больницу, медики оценили ее состояние как тяжелое.