В квартире российской пенсионерки-инвалида рухнул потолок

В Томске в квартире пенсионерки с инвалидностью обвалился потолок, причем большой кусок штукатурки рухнул прямо на ее кровать. Об этом сообщил Telegram-канал «Регион-70».

Жилому дому уже более 120 лет. Его признали аварийным в 2021 году. При этом городская администрация не торопится расселять жильцов, ссылаясь на отсутствие средств в бюджете. В пострадавшей квартире № 4, где не выдержали конструкции, проживает 86-летняя пенсионерка с инвалидностью.

«Ей сложно передвигаться даже по квартире, и она вынуждена использовать трость. Жилье находится в критическом состоянии: обвалился потолок, печка дымит, а перегородки продолжают трескаться», — уточнили авторы канала.

Прокуратура Томской области уже сообщила об организации проверки информации, опубликованной в соцсетях. По ее результатам примут меры прокурорского реагирования, чтобы восстановить нарушенные права граждан, а также привлечь виновных к ответственности.

В начале года на востоке Москвы в одной из квартир на улице Новогиреевской частично обрушился потолок.