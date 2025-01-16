Потолок обрушился в квартире жилого дома на востоке Москвы

Источник 360.ru: потолок обвалился в одной из квартир дома на востоке Москвы

Потолок частично обрушился в одной из квартир жилого дома на востоке Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в городских экстренных службах.

В аварийную службу поступило сообщение об обрушении потолка в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Новогиреевской. На место происшествия отправили специалистов.

«Со слова заявителя, рухнул потолок в квартире. Заливает водой и нечистотами. Потолок частично обрушился, торчит арматура и бетон», — сообщил источник.

Прибывшие на место специалисты аварийной службы проверили пострадавшую квартиру и выяснили, что имеется слабая течь холодной воды с потолка.

Информации о пострадавших и других разрушениях не поступало.

Ранее во Владивостоке обрушился потолок в бассейне одной из школы в Советском районе, никто не пострадал. В конце 2024 года в городе Фурманово Ивановской области из-за прорыва канализационной трубы один из многоэтажных домов полгода затапливало нечистотами.