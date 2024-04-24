В Кузьминках прогремел взрыв | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 10:36 В Кузьминках прогремел взрыв Источник 360.ru: на улице Маршала Чуйкова в Москве прогремел взрыв РИА «Новости»

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На строительной площадке в Кузьминках на юго-востоке Москвы прогремел взрыв. Об этом сообщил источник 360.ru.

Утром 24 апреля очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили о звуках взрыва в Кузьминках в районе дома по улице Маршала Чуйкова, 30а. По их словам, он произошел около храма за забором на территории стройки. Послышались крики людей.

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По предварительной версии, в кирпичной одноэтажной постройке размером 10 на 30 метров произошел взрыв газового баллона и возгорание кровли. Площадь пожара достигла 30 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения подъехали к месту происшествия.

В соцсетях появилась информация о взрыве в Подмосковье. Сообщали, что он произошел в одной из школ городского округа Лотошино. Директор учреждения Александра Матюкина заявила 360.ru, что это неправда. По ее словам, все случилось за пределами школьной территории.