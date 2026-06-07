В Кузбассе бабушку и внука убило током в бане

В Гурьевске Кемеровской области пенсионерку и ее внука убило током в бане. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Трое детей приехали в гости к родственнице. Вечером старший пошел в баню, через несколько минут оттуда раздался крик. Младший позвал на помощь бабушку.

«Открыв дверь, они увидели подростка, который держался рукой за провод механического термометра (датчика температуры), находившегося под напряжением. Женщина попыталась спасти внука, однако оба погибли», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи проводят проверку исправности электропроводки и оборудования, а также выясняют причины смерти погибших.

В конце мая в Оренбурге подросток погиб от удара током на территории тяговой подстанции.