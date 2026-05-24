В Оренбурге от удара током погиб 13-летний подросток

В Оренбурге от удара током погиб подросток. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Альберт Юмадилов.

«Сегодня в Оренбурге произошла трагедия. В здании на улице Мало-Ленинской от удара током погиб подросток», — написал он.

Градоначальник добавил, что на месте работают сотрудники СУ СК по Оренбургской области. Устанавливаются причины гибели подростка. Уже назначены экспертизы.

Пресс-служба регионального СК отметила, что, по предварительной информации, тело подростка обнаружили вечером 24 мая. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным прокуратуры Оренбургской области, погиб 13-летний подросток. Его тело нашли на территории тяговой подстанции, расположенной на улице Чкалова. Надзорное ведомство оценит действия/бездействие уполномоченных должностных лиц, а также решит вопрос о привлечении виновных к ответственности. Прокурор района Виталий Чатарев контролирует ход расследования.

Ранее в Тюмени в суд направили уголовное дело о халатности в отношении энергетика. По данным прокуратуры, в поселке Богандинский подросток получил удар током, упав с дерева, которое своевременно не убрали, на крышку трансформатора.