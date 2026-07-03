В Кушве Свердловской области 28 домов полностью разрушились после урагана

В городе Кушве Свердловской области, который пострадал от урагана, признали полностью разрушенными 28 домов. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в мессенджере «Макс» .

«Приняли постановление, которое позволит решить жилищный вопрос кушвинцам, чьи дома уничтожил ураган. Всего признаны утраченными 28 домов», — написал он.

Документ определяет размер и правила предоставления денег, предназначенных для покупки или строительства нового жилья. Заявки на получение выплат будут принимать до 1 декабря этого года. Выделенные средства необходимо будет использовать в течение двух лет.

Паслер отметил, что сегодня в Кушве восстановлены 69 домов. Работы по восстановлению электричества скоро завершат, осталось подключить только трех абонентов из 570. Газоснабжение в домах полностью восстановили.

Ранее Екатеринбург затопил сильный ливень. Движение транспорта в городе остановилось, люди передвигались по улицам по колено в воде.