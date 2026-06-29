Сильный ливень затопил Екатеринбург и остановил движение транспорта

Рабочая неделя для жителей Екатеринбурга началась с затопления города из-за ливня, с которым не справились ливневые канализации. Как сообщило издание E1.RU , в некоторых районах полностью остановилось движение транспорта и горожане отправились домой по колено в воде.

По данным журналистов, сильнее всего пострадал район Уралмаш и перекресток улиц Белинского и Большакова, где в одной из луж застрял автобус. Водитель вынужденно выпустил пассажиров, не доезжая до остановки.

Одна из пассажирок поделилась с редакцией видео, как вместе с другими горожанами прыгала из салона общественного транспорта в воду, которая доходила ей до колен.

Местные жители в шутку предложили переименовать лужу на перекрестке улиц Победы и Ильича в «Уралмашевское море», настолько сильно разлилась вода. Потоки полностью скрыли асфальт на улице Малышева и поднялись прямо к ступеням ресторанов.

Также ливни затопили подъезд дома на улице Советской. По словам местных жителей, через дыру на крыше вода протекла до первого этажа.

Екатеринбургский синоптик Алексей Пулин со ссылкой на данные городской метеостанции заявил, что за первые 12 часов ливня объем осадков достиг 45 миллиметров. Он добавил, что июнь 2026 года стал самым влажным за всю историю наблюдений. Объем осадков за первый летний месяц достиг 197 миллиметров, что составляет почти три месячных нормы.

Уральский Гидрометцентр горожан не обрадовал. Синоптики заявили, что циклон с перерастающими в ливни дождями останется в Свердловской области и во вторник, 30 июня.

Погода не в первый раз портит жизнь жителям Екатеринбурга. В День Победы, 9 мая, город пережил мощный ураган, который чуть не сорвал массовые гуляния. Сильный ветер вырвал с корнем деревья, повалил остановку и светофор, а также сорвал облицовку строящегося здания. Стихия успокоилась только к вечеру и дала возможность жителям отметить праздник.